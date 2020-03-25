Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye 392 TL para cezası uygulandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürerken, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin evden çıkma yasağı da devam ediyor.

Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir banka önünde 2 kişiye GBT sorgulaması gerçekleştirdi. 65 yaş üzerinde olduğu tespit edilen şahıslara Kabahat Kanunu çerçevesinde 392 TL idari para cezası uygulandı.