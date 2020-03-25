80 yaşındaki gazeteci Ali Sirmen, koronavirüs şüphesiyle tedavi görüyor

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, kişisel Twitter hesabında 80 yaşındaki köşe yazarı Ali Sirmen'in sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"Cumhuriyet’in çınarı, değerli yazarımız, ağabeyimiz Ali Sirmen korona şüphesiyle tedavi altına alındı" diyen Küçükkaya, devamında "Sağlık durumu düne göre daha iyi seyrediyor. Cumhuriyet ailesi olarak biliyoruz ki Ali Ağabey bunu da atlatacak" ifadesini kullandı.

Küçükkaya, Sirmen'in okurlarına, sevenlerine ve Türkiye'ye "Evde kal" mesajını gönderdiğini aktardı.

Cumhuriyet’in çınarı, değerli yazarımız, ağabeyimiz Ali Sirmen korona şüphesiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumu düne göre daha iyi seyrediyor. Cumhuriyet ailesi olarak biliyoruz ki Ali Ağabey bunu da atlatacak... okurlarına, sevenlerine ve Türkiye’ye mesajı #EvdeKal pic.twitter.com/M0HI8pkwLZ — Aykut Küçükkaya (@aykutkucukkaya) March 25, 2020

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