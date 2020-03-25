Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, koronavirüs nedeniyle alınan yeni tedbirleri açıkladı

Sobyanin’in kendi kişisel blogunda yayınladığı kararnameye göre,tüm eğlence yerleri, çocuk odaları, sinemalar, fitness kulüpleri, buz pateni pistleri, bowling ve bilardo salonları, su parkları ve turistik yerler kapatılıyor. AVM’lerdeki mağazalar, banka ve marketler açık kalacak. Bar ve restoranlarda nargile

Moskova makamları ayrıca, öğrenci ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma hakkını 14 Nisana kadar durdurdu.

Daha önce Sobyanin, 65 yaş üzerindeki kişiler ve kronik hastalıkları bulunan insanlara 26 Mart-14 Nisan tarihleri arasında evde kalma zorunluluğu getirileceğini ve bu gruptaki kişilere 4 bin ruble (51 dolar) verileceğini açıklamıştı.