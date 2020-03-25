Moskova’da 2 koronavirüs hastası hayatını kaybetti

Kovid-19 testleri pozitif çıkan biri 88, diğeri 73 yaşında iki hastanın başka patolojileri de olduğu kaydedildi.
Açıklamada, yaşlı ve kronik hastalıkları olan kişilerin kesinlikle izolasyon rejimine uymaları gerektiği vurgulandı.
Moskova Belediye Başkanlığı Koronavirüs Acil Müdahale Karargahı, başkentte daha önce koronavirüs tanısı konan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kovid-19 testleri pozitif çıkan biri 88, diğeri 73 yaşında iki hastanın başka patolojileri de olduğu kaydedildi.
Açıklamada, yaşlı ve kronik hastalıkları olan kişilerin kesinlikle izolasyon rejimine uymaları gerektiği vurgulandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)