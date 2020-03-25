Moskova’da 2 koronavirüs hastası hayatını kaybetti

Kovid-19 testleri pozitif çıkan biri 88, diğeri 73 yaşında iki hastanın başka patolojileri de olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaşlı ve kronik hastalıkları olan kişilerin kesinlikle izolasyon rejimine uymaları gerektiği vurgulandı.