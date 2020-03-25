Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir.

- Gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz.

- 53 bin vatandaşımızı evden takip ediyoruz.

- Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

- Bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlar ile yaşlıları etkiliyor.

- Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır.

- Büyüklerimizi incitecek en ufak bir saygısızlığı kabul edemeyiz.

- En az hasarla bu süreçten çıkacağız.

- Vatandaşlarımızdan tek ricamız, hastalığın yayılma zincirini kırmak için ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanımıza kavuşabiliriz.

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