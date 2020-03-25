Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:
- Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir.
- Gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz.
- 53 bin vatandaşımızı evden takip ediyoruz.
- Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
- Bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlar ile yaşlıları etkiliyor.
- Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır.
- Büyüklerimizi incitecek en ufak bir saygısızlığı kabul edemeyiz.
- En az hasarla bu süreçten çıkacağız.
- Vatandaşlarımızdan tek ricamız, hastalığın yayılma zincirini kırmak için ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanımıza kavuşabiliriz.
Ayrıntılar geliyor...
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)