Çinli baba koronavirüse karşı 'bebek kapsülü tasarladı

Çin'de 30 yaşındaki bir baba bebeğini koronavirüsten korumak için kedi taşıma aparatından içinde hava temizleme sistemi olan bir 'bebek kapsülü' yaptı.

Şangay'daki iki aylık bir bebeğin babası bebeğini koronavirüs salgınından korumak adına içinde hava temizleme sistemi olan özel bir bebek kapsül tasarladı.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de 30 yaşındaki Cao Junjie, içinde karbondioksit konsantrasyonunu gösteren bir hava kalitesi monitörü olan kapsülü yapmak için bir kedi taşıyıcısını yeniden tasarladı.

Çarşamba günü Reuters'e verdiği demeçte Cao Junjie şunları söyledi:

"Salgın yüzünden çocuğum için bu bebek güvenlik kapsülünü bir ayda tasarladım. Bebek için güvenli ve rahat bir ortam sağlayacağını düşündüm."

Cao’nun eşi Fang Lulu, başlangıçta bebeğin kapsülün içinde ne kadar rahat olacağından emin olamadığını ifade etti ve “Eşimin yaptığı bebek kapsülünün oldukça güvenli olduğunu düşünüyorum. Birkaç kez denedik, içim oldukça rahat” dedi.