Kayıt
22:50 25 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    İtalya'da koronavirüs

    Koronavirüs salgınında son 24 saat: Dünya genelinde can kaybı 20 bini geçti

    © REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1429)
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104168/64/1041686403_0:203:3050:1918_1200x675_80_0_0_90c69fc02f661e500ea791259a271bd7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003251041686950-koronavirus-salgininda-son-24-saat-dunya-genelinde-can-kaybi-20-bini-gecti/

    Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aşarken virüsün bulaştığı kişi sayısı da 450 bine ulaştı.

    Dünya genelinde koronavirüs salgınına ilişkin son 24 saatte yaşanan gelişmeler şöyle:

    - Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 683 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 7 bin 503'e yükseldi. İtalya'da virüs bulaşan kişi sayısı da 5 bin 210 artarak 74 bin 386'ya çıktı.

    - Bir diğer Avrupa ülkesi İspanya'da ise can kaybı 738 artarak 3 bin 434'e çıkarken toplam vaka sayısı 7 bin 937 artarak 47 bin 610'a ulaştı. Ölü sayısının 3 bin 434'e çıktığı İspanya, salgının ortaya çıktığı ve bugüne kadar 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin'i geride bıraktı.

    - İran'da ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2 bin 77'ye, vaka sayısı ise 2 bin 206 artarak 27 bin 17'ye yükseldi.

    - Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunduğu ABD'de ise virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 757 artarak 55 bin 238'e, can kaybı ise 209 artarak 802'ye çıktı.

    Diğer bazı ülkelerdeki vaka ve can kayıpları ise şöyle:

    - Fransa 25 bin 233 ölü 1331 vaka

    - Hollanda 6 bin 412 ölü 356 vaka

    - Avusturya 5 bin 560 ölü 31 vaka

    - Portekiz 2 bin 995 ölü 43 vaka

    - Yunanistan 821 ölü 22 vaka

    - Polonya 957 ölü 13 vaka 

    - Slovenya 528 ölü 5 vaka

    - Hırvatistan 442 ölü 1 vaka

    - Sırbistan 448 ölü 4 vaka

    Filistin ve Kabo Verde'de ilk ölümler 

    Filistin ve Kabo Verde'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler yaşanırken Mali ve Gine Bissau'da ilk kez Kovid-19 vakaları tespit edildi.

    Prens Charles'ın testi pozitif çıktı

    İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

    Sırbistan'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 148 Türk vatandaşı tahliye edildi.

    İspanya, NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezinden (EADRCC) sağlık malzemesi yardımı istedi.

    Birleşmiş Milletler'in Avusturya'ın başkenti Viyana'daki ofisinde 6 Kovid-19 vakası tespit edildi.

    Can kaybının 1100'e çıktığı Fransa'da, Nancy şehrinde cuma gününden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı. Ayrıca Paris Orly Havalimanı'nın da uçuş sayısının azalması nedeniyle 31 Mart'ta kapatılacağı bildirildi.

    Belçika'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 4'e yükseldi.

    Polonya'da yabancıların ülkeye girişinin yasaklanmasına ilişkin daha önce alınan karar 13 Nisan'a kadar uzatıldı.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaptırdığı ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı. Merkel bugün, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda Kovid-19 salgınını görüştü.

    Karadağ'ın Tuzi şehrinde sokağa çıkmak yasaklandı.

    Vatikan'ın resmi gazetesi L'Osservatore Romano, baskılarına ara verdi.

    Batı Trakya'daki iki köy karantinaya alındı

    Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle Batı Trakya'daki Türk azınlık mensubu 77 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından şahsın yaşadığı Mustafçova (Miki) ile yakınındaki Şahin (Ehinos) köyleri 14 gün süreyle karantinaya alındı.

    Yunanistan'da 25 Mart milli günü de sade bir şekilde kutlandı, geleneksel olarak yapılan öğrenci ve asker geçit törenleri iptal edildi.

    Bulgaristan'dan çıkıp Türkiye'ye girmek için sınırda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 40 kilometreyi aşarken Türk Kızılay şoförlere su ve yiyecek yardımında bulundu.

    Bulgaristan 13 Mart'ta ülkede ilan edilen OHAL uygulamalarının yerine getirilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine mektup göndererek İnsan Hakları Anlaşması'na dair kanun tadili talebinde bulunacak.

    İsrail'deki tüm sinagoglar kapatılacak

    İran'da salgına karşı alınan önlemler kapsamında, şehirlerden çıkışlar ve seyahatler yasaklandı, Tahran'daki fuar alanında 2 bin yataklı geçici bir hastane oluşturuldu.

    Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de henüz vaka görülmemesine rağmen 12 ay "acil durum" ilan edildi.

    Etiyopya salgının önlenmesi için 4 bin civarında mahkuma af çıkaracağını duyurdu.

    İsrail'deki tüm sinagogların kapatılacağı açıklandı.

    Kolombiya'da 13 Nisan'a kadar sürecek genel karantina uygulaması başladı.

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde "acil durum" ilan edildi, başkent Kinşasa karantinaya alındı.

    Suudi Arabistan'da salgınla mücadele kapsamında Riyad, Mekke ve Medine kentlerinin giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı.

    Kırgızistan'da OHAL başladı

    Kırgızistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen OHAL bugün başladı. Salgının tespit edildiği bölgelerin girişlerine asker, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. OHAL uygulanan bölgelerde 20.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

    Özbekistan'da halka açık yerlerde maske takmayan kişilere para cezası uygulanmaya başlandı.

    Azerbaycan hükümeti, İran'la sınırların kapalı tutulma süresini 20 Nisan'a kadar uzattı. Bazı kurumlar için Nevruz Bayramı tatili de 4 Nisan'a kadar uzatıldı.

    Rusya'da gece kulübü, sinema ve eğlence merkezleri kapatıldı, kafe ve lokantalarda nargile içmek yasaklandı. Ülkedeki tüm çalışanlar, 28 Mart-5 Nisan tarihlerinde idari izne çıkacak. Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini duyurdu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1429)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Almanya'nın Hamburg kentinde radyoaktif yağışlardan korunması için takılması tavsiye edilen yüz maskesi, 1957
    Tarihte kullanılan koruyucu maskeler
    Karikatür
    'Koronavirüs krizi küreselleşmenin sonunu getiriyor'
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet