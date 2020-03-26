İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 20 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 113 binden fazlasının da iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

26 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum:



Türkiye’de şu ana kadar toplam 33.004 test yapılmış olup, 2.433 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 59 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/qzlxasve9o — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 25, 2020

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