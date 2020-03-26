Varank: Fırsatçılık yapanlar bundan sonra hiçbir şekilde desteklerden yararlanamayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Varank'ın konuşmasının satır başları şöyle:
- Yatırım teşviklerinden faydalananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek.
- TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık.
- (TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan’a kadar açık olacak, bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak.
- Kovid-19’un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu ürünlere hızlıca destek vereceğiz.
- Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibariyle devreye aldık.
- TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık.
- Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak.
- Bilim insanlarımız, 'Covid-19 platformu' koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.
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Türkiye'de solunum cihazı üreten firmalarımız ile katkı sağlamak isteyenleri buluşturduk, 1000 cihaz Sağlık Bakanlığımıza hediye edilecek.
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Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak üretip Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz.
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