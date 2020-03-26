Varank: Fırsatçılık yapanlar bundan sonra hiçbir şekilde desteklerden yararlanamayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19’a yönelik ürünlere hızlıca destek vereceğiz. Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak" dedi.