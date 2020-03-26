Yaşlı kadından 'Bir ihtiyacınız var mı?' diye soran jandarmaya: Üzümler olunca da gelin

Jandarma Genel Komutanlığı, 65 yaşında ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için girdiği bir evde yaşlı çiftle, jandarma eri arasında yaşanan duygusal görüntüyü paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında Eskişehir'deki denetimlerde yaşanan bir olayı aktardı.

Komutanlığın resmi Twitter hesabında bu görüntüler, “Sen yeter ki gücenme. Söz veriyoruz, üzümler olduğunda yine geleceğiz” başlığıyla paylaşıldı. Görüntülerde yaşlı bir çift, "Bir ihtiyacınız var mı?" diye soran jandarmaya "Üzümler olunca da gelin" diyor.