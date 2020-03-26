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14:05 26 Mart 2020
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    Avrupa'dan gelen ilk kafilenin karantinası 30 Mart'ta sona erecek

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1475)
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    Avrupa'daki bazı ülkelerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'a gelen ve 3 yurtta karantina altına alınan 1955 vatandaş, herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması halinde 30 Mart Pazartesi akşamı evlerine gidebilecek.

    Avrupa'nın farklı ülkelerinden 17 Mart'ta Türkiye'ye gelen 1955 vatandaş, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı.

    ‘Sağlık sorunu bulunmayanlar evlerine dönebilecek’

    Yurtlarda kalan vatandaşların, 14 günlük karantina süresi 30 Mart Pazartesi akşamı sona erecek. Son kez sağlık kontrolünden geçirilecek vatandaşlardan sağlık sorunu bulunmayanlar, pazartesi akşamı evlerine dönebilecek.

    © İHA / Murat Kanber
    Kasapoğlu: Yurt dışından gelen 11269 vatandaş 36 yurtta karantina altında
    Bu arada, 1230 kişinin karantina altında bulunduğu Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda 100'ün üzerinde personel çalışıyor, 400'den fazla polis görev yapıyor. Yurtta, AFAD ve Kızılay ekipleri de görevlilere yardımcı oluyor. Vatandaşların temizlik, gıda, sağlık kontrolleri gibi her türlü ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanıyor.

    Vakumlu paketler içerisinde gelen yiyecekler, günde 3 öğün olarak karantina altındaki kişilere dağıtılıyor. Ana yemek haricinde ara öğünlerin de verildiği vatandaşlara çay ikramı yapılıyor.

    ‘Doğum günü olan çocukların odasına pasta yollanıyor’

    Her odada bir kişinin bulunduğu yurtta, ailece Türkiye'ye dönenler ise ailesiyle aynı odalarda kalıyor. Koridorlara da çıkması yasak olan vatandaşlar, karantina altında tutuldukları odalardan dışarı çıkmıyor. Yurt görevlileri tarafından ziyaret edilen vatandaşlara kitap, çiçek gibi hediyeler verilirken, küçük çocukların odalarına pasta yollanarak doğum günleri kutlanıyor.

    Vatandaşlara her gün sağlık kontrolleri yapılıyor. Şu ana kadar kimsede sağlık sorunu çıkmadı.

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Avrupa'daki bazı ülkelerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'a gelen ve 3 yurtta karantina altına alınan 1955 vatandaş, herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması halinde 30 Mart Pazartesi akşamı evlerine gidebilecek. 1230 kişinin karantina altında bulunduğu Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda 100'ün üzerinde personel çalışıyor, Vatandaşların temizlik, gıda, sağlık kontrolleri gibi her türlü ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanıyor.
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1475)

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    Etiketler:
    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye, İstanbul, Karantina, Koronavirüs, Avrupa
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