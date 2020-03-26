Papa ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte yeni tip koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine ikinci bir test yaptıran Papa'nın sonucu negatif çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın dünya geneline yayılmaya devam ediyor.

Katolik kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta (Saint Martha) kalan bir rahipte koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Il Messaggero gazetesi, adı açıklanmayan bu kişinin 'Papa'nın en yakın iş arkadaşlarından biri olduğunu' belirtti. La Stampa gazetesi de söz konusu hastanın Roma'da bir hastaneye kaldırıldığını ve ofisinin de dezenfekte edildiğini duyurdu.

Bunun üzerine gözler Papa Francis'e çevrilirken, bir kez daha test yaptıran Papa'da koronavirüse rastlanmadı.

Papa Francis'e daha önce test yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.

Öte yandan Vatikan'da dört kişide koronavirüs tespit edildi.