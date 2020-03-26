Terim'in doktoru 'Koronavirüs nasıl bulaştı?' sorusunu yanıtladı: Spor camiasında bunu taşıyan birileriyle teması var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in doktoru Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Virüs nasıl bulaştı?" sorusuna "Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişiler de tespit edildi" yanıtını verdi.

İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili olarak Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

“Fatih Terim’in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder” diyen Kocatürk, devamında yöneltilen "Virüs nasıl bulaştı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Fatih Terim’e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişiler de tespit edildi."