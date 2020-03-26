Putin: Rusya, koronavirüs salgınını üç aydan az bir sürede atlatabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin koronavirüs salgınının üstesinden üç aydan az bir sürede gelebileceğini söyledi. Rus lider, “Alınan tedbirler ne kadar sert olursa o kadar kısa sürer” dedi.

İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Putin, “Koronavirüsün üstesinden iki-üç ayda geleceğimiz söylendi. Bu kötü bir tahmin değil. Zira bazı ülkelerde virüsle mücadelenin çok uzun süreceği söyleniyor. Ancak gerçekten de bu durumdan kurtulduğumuzda kesinlikle öyle yapmış olacağız. Hatta umarım söylenenden daha kısa sürede atlatacağız” dedi.

‘Tedbirler ne kadar sert olursa o kadar kısa sürer’

Putin, Rusya’da virüsle ilgili durumun hiç kuşkusuz iyiye gideceğini, bunun sadece ortak çalışmaların etkisi ve zaman meselesi olduğunu vurguladı.

Putin, “Alınan tedbirler zorunlu ve geçici tedbirler. Ancak ne kadar etkili ve –dürüst olmam gerekirse- sert olurlarsa o kadar kısa sürecekler” ifadelerini kullandı.