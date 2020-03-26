Rusya’da havalimanlarında vatandaşlara koronavirüs testi yapılacak

Rusya’da koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kötü olduğu ülkelerden dönen vatandaşların bugünden itibaren havalimanlarında testten geçirilmesi kararı alındı. Ayrıca başkent Moskova’da tüm dükkanlar kapatılacak.

Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlanığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya ve ülkenin ilgili yürütme makamlarına, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile işbirliğiyle havalimanlarında vatandaşlara koronavirüs testi yapılması talimatı verildi.

Testler havalimanlarında, koronavirüsle ilgili durumun kötü olduğu ülkelerden gelen tüm vatandaşlara bugünden itibaren yapılacak. Söz konusu vatandaşlardan ayrıca 14 gün evde izolasyona girmeleri istenecek.

Ateş ölçümü gibi işlemlerin de yapılacağı havalimanlarından edinilen veriler sağlık kuruluşlarına atarılacak.

Moskova’daki tüm dükkanlar kapatılacak

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki tüm restoran, kafe, park ve dükkanların bir hafta süreliğine kapatılması talimatı verdi. 28 Mart’tan 5 Nisan’a kadar uygulanacak karar, gıda dükkanlarını ve eczaneleri kapsamayacak.

Kentte ayrıca güzellik salonları, spa ve solaryum merkezleri gibi yerler de kapalı olacak.

Bu süre içinde kafe ve restoranlar evlere sipariş götürebilecek.

Sosyal medyada, vatandaşların durumu fırsat bilip gezmeye çıkması endişeleri de mevcut, ancak bunun önlenmesi için kentte bugün itibariyle sergilerin, büyük parkların ve müzelerin gezilmesi yasaklandı. Yasak kapsamındaki yerler arasında arasında ünlü Gorki Park, Tsaritsino Saray Müzesi ve Park Rezervi de bulunuyor.

Yurtdışı ile uçuşların tamamen durdurulması kararı alınmıştı

Rosaviatsiya, 27 Mart itibariyle diğer ülkelerde olan tüm uçuşların durdurulması talimatı vermişti. Uçuşlar yalnızca yurtdışındaki vatandaşların getirilmesi için gerçekleştirilecek.

Koronavirüsle mücadele kurallarını ihlal edenlere ceza

Rusya hükümetinin kararıyla, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kurallarını ihlal eden özel ve tüzel kişilere ceza kesilecek.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 840’a ulaştı. Vakaların büyük kısmı Moskova’da bulunuyor.