Putin, G-20'ye koronavirüsle mücadele için IMF himayesinde özel fon kurmayı önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-20 liderlerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için IMF himayesinde özel fon kurulmasını ve her üyeye bu fondan kredi alma hakkı tanınmasını önerdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yöntemiyle yapılan G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Putin liderlere şu öneriyi yaptı:

"Koronavirüsle mücadele kapsamında öncelikle IMF himayesinde IMF sepetindeki dövizlerde akreditif açan merkez bankalarının kaynaklarıyla finanse edilecek bir özel fon kurulması ve daha sonra her IMF üyesine bu fondan dünya ekonomisindeki payı oranında uzun vadeli sıfır faizli kredi alma hakkı tanınması düşünülebilir."

'Ekonominin canlandırılması için ortak plana ihtiyaç var'

Koronavirüsten zarar gören ekonominin canlandırılması için ortak plan hazırlanmasına ve küresel piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Putin, "Ulusal bütçeler küresel talebin artmasında ana rolde olmalı. Ancak küresel piyasalardaki dalgalanma nedeniyle, her gün birçok ülkenin kredi imkanlarının kısıtlı olduğunu gözlemliyoruz ve bunu göz önünde bulundurmalıyız, durum giderek zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

'Ticaret savaşları ve yaptırımlardan muaf yeşil koridor kurulmalı'

Birçok liderin tedarik zincirinin sürdürülmesinin gerekliliğine dikkat çektiğini ve bunun kesinlikle önemli olduğunu belirten Putin, şöyle devam etti:

"En az bunun kadar önemli olan bir diğer şey, karşılıklı ilaç, gıda, ekipman ve teknoloji tedariki için ticaret savaşlarından ve yaptırımlardan muaf bir yeşil koridor kurulması."