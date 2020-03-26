Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin koronavirüs testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabında kulüpte gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taramasının sonuçları paylaşıldı.
Açıklamada "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır" dendi.
ℹ Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır. pic.twitter.com/n8PpQcKnhs— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 26, 2020
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