Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Kovid-19 görüşmesi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Fransız tarafının talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yöntemiyle yapılan G-10 Liderler Olağanüstü Zirvesi öncesi bir görüşme yaptı.

Video konferans görüşmesinde Rusya ve Fransa'da koronavirüsle mücadele ve olumsuz sosyo-ekonomik etkilerin azaltılması kapsamında alınan önlemler hakkında bilgi veren Putin ve Macron, iki ülke vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri, tıbbi cihaz ve ekipman transferi için gerekli koşulların sağlanması konularında koordinasyonu sürdürme kararı aldı.

Liderler, koronavirüsle mücadele kapsamında BM Güvenlik Konseyi'nde yapılacak olası işbirliğini istişare etti.

Putin ve Macron, Suriye ve Libya'daki durumu da konuştu.