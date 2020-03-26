Cedi Osman'dan 'evde kal' çağrısına uyan 5 kişiye imzalı forma

Cedi Osman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sayın bakanım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim. Şimdi sıra sizde @semiherden_9 @kenanspahi @FurkanKorkmaz @Dogusbalbay @birkanbatuk https://t.co/NMKvebSYjD pic.twitter.com/mfbpgkO2sB — Cedi Osman (@cediosman) March 26, 2020

​Cedi, "Şimdi sıra sizde" diyerek basketbolcular Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti.