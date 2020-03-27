AB liderleri koronavirüse karşı ortak ekonomi politikası belirleyemedi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülke liderlerinin yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, salgın nedeniyle uygulanan politikaların finansmanı için borçlanma mekanizması kurulması gibi farklı seçeneklerin değerlendirildiğini anlatan Michel, "Koronavirüs krizinin ekonomik etkilerine karşı Avro Grubu'nun çeşitli teklifler üzerinde çalışmasına karar verdik. Avro Grubu 2 hafta sonra yeni teklifler içeren bir rapor hazırlayacak." dedi.

Michel, maliye bakanlarının ekonomik sonuçlara karşı neler yapılması gerektiğini görüşeceklerine dikkati çekerek, "Ortak borç enstrümanı konusunda uzlaşı sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz. Avro Grubu, Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) kullanılmasını içeren farklı teklifleri tartışacak." diye konuştu. Kovid-19'la mücadele bağlamında AB'nin beş önceliğinin bulunduğunu kaydeden Michel, ilk olarak hedefin virüsün yayılmasını engellemek olduğunu belirtti. Bu çerçevede koordineli bir şekilde hareket etmenin önemli olduğuna işaret eden Michel, sınırların zaruri olmayan seyahatlere kapatılmasının ardından ürünlerin naklinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Michel, ikinci önceliğin tıbbi teçhizat tedariki, üçüncü önceliğin ise araştırma olduğunu belirtti. Araştırmanın aşı ve tedavi yöntemleri için uluslararası alanda yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Michel, dördüncü önceliğin ise ekonomik konular olduğunu söyledi. Hızlı hareket etmenin ve en çok etkilenen sektörlere kaynak aktarımının önem taşıdığını belirten Michel, beşinci önceliğin ise Avrupa vatandaşlarının tahliyesin olduğunu kaydetti. AB Konseyi Başkanı olarak kendisinin ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in bir yol haritası hazırlamak için görevlendirildikleri bilgisini paylaşan Michel, "Hiçbir ülke tek başına bu savaşı yenemez." dedi.

'Mal ve ürünlerin geçişi engellenmemeli'

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Üye ülkeler arasındaki sınırlarda özellikle mal ve ürünlerin geçişinin engellenmemesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Tek pazarın kesintiye uğramaması gerektiğine işaret eden von der Leyen, Avrupa'da arz zincirinin kesintisiz biçimde çalışmasının önemini vurguladı. Avrupa ekonomisini yeniden canlandırılmasında AB bütçesinin de önemli bir rol oynayabileceğini anlatan von der Leyen, kriz karşısında bütçedeki yapısal fonlar ve tarım fonlarını harekete geçirerek farklı sektörlere kazandırmayı planladıklarını ifade etti. Von der Leyen, AB olarak aldıkları kararları koordine etmeleri gerektiğini belirterek, bunu yapmadıkları takdirde aldıkları "sert önlemlerin" etkisinin azalacağını söyledi.

Kovid-19 aşısı geliştirmek için bir videokonferans daha düzenleme önerisinde bulunduğunu kaydeden von der Leyen, bunun küresel bir inisiyatif olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Ortak Yazılı Açıklama

Öte yandan AB üyesi 27 ülkenin ortaklaşa yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa değerlerimizi muhafaza ederek vatandaşlarımızı korumak ve bu krizin üstesinden gelmek için her türlü adımı atacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin 5 maddeye odaklanacağı anımsatılarak, ilk olarak virüsün yayılmasını engellemek için tüm üye ülkelerin sıkı tedbirler aldığına işaret edildi. Dış sınırların geçici bir süreliğine zaruri olmayan seyahatlere kapatıldığı hatırlatılan açıklamada, zaman içinde durumun gözden geçirileceği ve tedbirlerin süresinin uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada iç sınır kontrollerinin bulunduğu ülkelerde ürünlerin ve mahsur kalan kişilerin ulaşımının sağlanması gerektiği kaydedildi. Toplumların dayanıklılığını artırmak için yanlış haberle şeffaf ve hızlı bir şekilde mücadele edileceğinin altı çizilen açıklamada, Komisyonun ve Yüksek Temsilcinin bu konuda bir rapor hazırlaması istendi.

Açıklamada, Kovid-19'un sosyo ekonomik sonuçlarının farkında olunduğu, bu sınama ile mücadele için gerekenin yapılacağı kaydedildi. Avro Bölgesi'nde finansal koşulları iyileştirmek için Avrupa Merkez Bankasının (ECB) attığı adımların desteklendiği vurgulanan açıklamada, Avro Grubu'nun 2 hafta içerisinde ekonomik teklifler içeren çalışma hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası iş birliği ve çok taraflı çözümler gerektiğine işaret edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tavsiyeleri çerçevesinde Kovid-19 test kapasitesinin acilen artırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, üye ülkelerin AB'ye bu konuda rapor sunacağı ifade edildi.

Açıklamada, üçüncü ülkelerde mahsur kalan AB vatandaşlarının geri dönmesi için çabaların artırılacağı belirtildi. AB Konseyi’nin 25 Mart’ta aldığı Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönündeki kararın da onaylandığı kaydedilen açıklamada, "Yunanistan-Türkiye sınırındaki duruma ilişkin endişelerimizi dile getiriyoruz ve Yunanistan'a tam desteğimizi sunuyoruz. Durumdan aynı şekilde etkilenen Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve diğer üye devletlere de desteğimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.