Galatasaray Başkan Yardımcısı Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu. Günay, "Kovid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. — Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) March 27, 2020

​Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim de koronavirüs nedeniyle tedavi görüyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurmuştu.