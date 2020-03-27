Galatasaray Başkan Yardımcısı Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu. Günay, "Kovid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.
COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.— Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) March 27, 2020
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim de koronavirüs nedeniyle tedavi görüyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurmuştu.
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