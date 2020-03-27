Bakan Koca: Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 81 il sağlık müdürüyle telekonferans üzerinden toplantı yaptıklarını duyurdu.
Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Koca, "Ülkemizin 81 ilinin sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı.
ÜLKEMİZİN 81 İLİNİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz. pic.twitter.com/MShkQITa0T— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020
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