Zülfü Livaneli'nin imza gününe katılan onlarca Türk'te koronavirüs tespit edildi

Sanatçı Zülfü Livaneli’nin şubat ayının sonunda New York’ta gerçekleştirdiği kitap tanıtımı ve konser etkinliklerine giden birçok Türk’te koronavirüse rastlandı.

Sanatçı Zülfü Livaneli’nin ‘Seranad’ kitabının İngilizce baskısının tanıtımı için yaklaşık bir ay önce ABD’nin New York kentinde bir dizi konser ve imza günü düzenlendi.

Livaneli, 27 Şubat tarihinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ve bir süre gözlem altında tutuldu. Kısa süre içinde taburcu edilen sanatçı, 1 Mart akşamı ‘Drom’ adlı mekanda şarkıcı Demet Sağıroğlu ile birlikte konser verdi. Fakat program dahilindeki diğer konserler Livaneli’nin rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirilemedi.

4 Mart akşamı New York’taki ‘The Marmara-Park Avenue’ adlı otelde ‘Serenad’ kitabının İngilizce baskısı için imza günü yapan Livaneli, buradaki davetlilere mini bir konser de verdi.

Birçok kişide tespit edildi

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre özellikle bu oteldeki organizasyona katılan onlarca Türk’te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Etkinliğe katılan gazeteci Zafer Mutlu da önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ayrıca otelin sahibi Kağan Gürsel başta olmak üzere organizatörler ile etkinliğe katılan New York’taki çok sayıda işinsanında koronavirüs tespit edildi. Ancak bu kişilerin durumunun ağır olmadığı ve hepsinin kendini karantinaya aldığı öğrenildi.

'Herkese bulaşmış olabilir'

Oteldeki etkinliğe katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Türk iş adamı, test yaptırmadığını ama kendini çok iyi hissettiğini söyledi. İş adamı ancak yine de karantinada olduğunu belirterek “O geceye katılan yaklaşık 100 kişiden hemen hemen herkese virüs bulaşmış olabilir. Benim tanıdığım 12 kişinin testi pozitif çıktı” dedi.