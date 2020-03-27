Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak kişisel Instagram hesabında bir mesaj yayınladı.
Koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Aziz milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye"
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Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye
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