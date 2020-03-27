Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. 'Tüm ikazlara riayet edilmesi gerektiğini' belirten Erdoğan, "Sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak kişisel Instagram hesabında bir mesaj yayınladı.

Koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aziz milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye"