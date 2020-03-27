Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Dezenfeksiyon tünelleri öldürücü olabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kurulan dezenfeksiyon tünelleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Kara, bunların öldürücü olabileceğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak'te açıklamalarda bulundu.tarafından kurulannin öldürücü olabileceği konusunda uyardı.

Dezenfeksiyon tünellerinde buharın sadece su ile oluşturulsa bile partiküllerin hastalıklı bir kişinin bıraktığı mikroplarla sonraki kişilerin hastalanmasına neden olabileceğini söyleyen Kara, şunları kaydetti:

Öncelikli zarar vermememiz gerekir. Çok zararlı bir işlem. Ne veriyorsa versin zararlı bir işlem. İnsan sağlığını tehdit eden bir işlem. Su bile verilse orada, buharlaştırıyor ve dikkat ederseniz çok küçük partiküller halinde çeviriyor suyu. Bu kez sizden bir önce giren kişi diyelim ki hasta ve nefes aldı bir kere de öksürdü. O küçük su buharlarının kendinize düştüğünü düşünün. Bir önceki kişide oldu. 'Havada asılı kalmaz' diyoruz, doğru ama o küçük partiküllerin arasında virüs de kalabilir. Tüberküloz mesela çok daha kolay kalabilir. Bir sonraki de onu alabilir. Bazen kaş yapalım derken değil göz değil kulak bütün vücudu ortadan kaldırıyoruz.

Belediyelere uyarı

Bunu Ankara ve İstanbul ile birlikte diğer belediyeler de yaptı. Bakın otobüsleri dezenfekte yapacak hiçbir durum yoktur. Burada yapmamız gereken şey, evde temizliği nasıl yapıyorsanız onu yapın. Bir adım öteye götürecek bir durum yok ortada. Neyse yapıyorsanız yapın. Ekstra dezenfekten kullanmayın. Biz zaten mikroorganizmaların olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bunu bozduğumuz zaman onun bedeli çok daha ağır olarak ödenebiliyor.

'Düşman güneşten çok etkileniyor herhangi bir deterjandan çabuk etkileniyor ve anında parçalanıyor'

Biz karşımızdaki düşmanı tanıdık mı? Belli bir noktaya kadar tanıdık. Nedir bu düşman? Özelliği şu ki güneşten çok etkileniyor herhangi bir deterjandan çabuk etkileniyor ve anında parçalanıyor. O nedenle de normal kullandığımız sabun ve deterjan hemen ortadan kaldırıyor.

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