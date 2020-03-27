Kayıt
16:10 27 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    TÜSİAD: Paket çözüm olmaz, hanehalkına ödeme gündeme gelmeli

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 24
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104134/41/1041344181_0:0:1350:759_1200x675_80_0_0_8048036d8ef9a02f715caa9da91ca645.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003271041699626-tusiad-paket-cozum-olmaz-hanehalkina-odeme-gundeme-gelmeli-/

    Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini dindirmek için alınan önlemlerde istihdamın korunmasının öncelikli olması gerektiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Doğrudan hanehalkına transferler de bu bağlamda gündeme gelebilir. Amerika bunu yapıyor, Hong Kong ve GüneyKore’de yapıldı" dedi.

    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, koronavirs salgınının ekonomiye etkilerini dindirmek için açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Paketi’nin tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

    Dünya’ya konuşan Kaslowski, açıklanan paketin ‘başlangıç’ olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, alınan önlemlerde istihdamın korunmasının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

    ‘Çare olması mümkün değil‘

    TÜSİAD başkanı şöyle konuştu: “Yurt dışı talep de özellikle Avrupa olmak üzere orada alınan önlemler nedeniyle durma noktasına artık yaklaşıyor. Dolayısıyla, tek bir paketin tek başına çözüm ya da çare olması mümkün değil. Bunu bir süreç yönetimi olarak görmek lazım. Pek çok ülke de açıkladıkları paketleri sürekli güncelliyor, destek miktarını artırıyor.”

    ‘İstihdam korunmalı’

    Bu aşamada istihdamı korumanın önemine dikkat çeken Kaslowski, “İlk öncelik istihdamı korumak olmalı. İnsanlar zaten hem kendilerinin hem sevdiklerinin sağlıkları konusunda fazlasıyla endişe duyuyorlar. Bir de işimi kaybeder miyim, geçimimi nasıl sağlarım korkusu yaşamamalı” diye konuştu.

    AB üyesi ülke liderlerinin yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklama
    © REUTERS / FRANCOIS WALSCHAERTS
    AB liderleri koronavirüse karşı ortak ekonomi politikası belirleyemedi
    ‘Ekonomik İstikrar Paketi’ndeki teşviklerden yararlanamayacak konumda olan, kayıt dışı veya kendi hesabına çalışanların olduğunu hatırlatan Kaslowski, hanehalkına doğrudan ödeme yapılabileceğini dile getirdi.

    ‘Ekonomi durabilir’

    TÜSİAD başkanı şöyle konuştu: “Bu kesimler için de gelir kayıplarını telafi edecek mekanizmaların düşünülmesi gerekecektir. Doğrudan hanehalkına transferler de bu bağlamda gündeme gelebilir. Amerika bunu yapıyor, Hong Kong ve Güney Kore’de yapıldı. Ayrıca hastalık nedeniyle, ya da pozitif vaka olması şüphesiyle izole edilme amaçlı karantina altına alınan kişilere nakit destekleri verilebiliyor.”

    Kaslowski, Türkiye’nin bazı ülkelerde görülen ‘ekonominin tamamen durduğu’ bir senaryoya mutlaka hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

    İlgili konular:

    Zülfü Livaneli'nin imza gününe katılan onlarca Türk'te koronavirüs tespit edildi
    Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım
    Etiketler:
    Simone Kaslowski, TÜSİAD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmayı kazanan Fransız fotoğrafçı Florian Ledoux'un çalışması Antarktika'da çekildi.
    Yılın en iyi doğa fotoğrafları
    Karikatür
    Londra borsasında Brent petrol fiyatı 30 doların üzerine çıktı
    İnfografik
    Yeni koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının semptomları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet