TÜSİAD: Paket çözüm olmaz, hanehalkına ödeme gündeme gelmeli

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini dindirmek için alınan önlemlerde istihdamın korunmasının öncelikli olması gerektiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Doğrudan hanehalkına transferler de bu bağlamda gündeme gelebilir. Amerika bunu yapıyor, Hong Kong ve GüneyKore’de yapıldı" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, koronavirs salgınının ekonomiye etkilerini dindirmek için açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Paketi’nin tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

Dünya’ya konuşan Kaslowski, açıklanan paketin ‘başlangıç’ olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, alınan önlemlerde istihdamın korunmasının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

‘Çare olması mümkün değil‘

TÜSİAD başkanı şöyle konuştu: “Yurt dışı talep de özellikle Avrupa olmak üzere orada alınan önlemler nedeniyle durma noktasına artık yaklaşıyor. Dolayısıyla, tek bir paketin tek başına çözüm ya da çare olması mümkün değil. Bunu bir süreç yönetimi olarak görmek lazım. Pek çok ülke de açıkladıkları paketleri sürekli güncelliyor, destek miktarını artırıyor.”

‘İstihdam korunmalı’

Bu aşamada istihdamı korumanın önemine dikkat çeken Kaslowski, “İlk öncelik istihdamı korumak olmalı. İnsanlar zaten hem kendilerinin hem sevdiklerinin sağlıkları konusunda fazlasıyla endişe duyuyorlar. Bir de işimi kaybeder miyim, geçimimi nasıl sağlarım korkusu yaşamamalı” diye konuştu.

‘Ekonomi durabilir’

‘Ekonomik İstikrar Paketi’ndeki teşviklerden yararlanamayacak konumda olan, kayıt dışı veya kendi hesabına çalışanların olduğunu hatırlatan Kaslowski, hanehalkına doğrudan ödeme yapılabileceğini dile getirdi.

TÜSİAD başkanı şöyle konuştu: “Bu kesimler için de gelir kayıplarını telafi edecek mekanizmaların düşünülmesi gerekecektir. Doğrudan hanehalkına transferler de bu bağlamda gündeme gelebilir. Amerika bunu yapıyor, Hong Kong ve Güney Kore’de yapıldı. Ayrıca hastalık nedeniyle, ya da pozitif vaka olması şüphesiyle izole edilme amaçlı karantina altına alınan kişilere nakit destekleri verilebiliyor.”

Kaslowski, Türkiye’nin bazı ülkelerde görülen ‘ekonominin tamamen durduğu’ bir senaryoya mutlaka hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.