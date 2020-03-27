Rize'de bir belde ve 4 köyde koronavirüs karantinası

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel vakaların önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

© Fotoğraf : Twitter Bakan Koca: Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz

Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.