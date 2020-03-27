Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, kişisel Instagram hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

"Bu, elbette iyi bir haber değil. Ancak şu an için tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında (o da bugün neredeyse sıfırlandı) herhangi bir sorunum yok" diyen Üçer, şöyle devam etti:

"Halsizlik, baş ağrısı ve mide bulantısı bende oluşan belirtilerdi. İki ya da üç gün beni yokladılar, sonra vedalaştık. Ateşim hiç yükselmedi. Yoğun öksürük, boğaz ağrısı ya da solunum sıkıntısı hiç yaşamadım. Halihazırda ciddi bir süreyi geride bıraktım ve umarım sonuna dek bu şekilde atlatabilirim. Özetle; okuduğumuz ya da izlediğimiz endişe verici birçok semptom benim sürecimde oluşmadı."