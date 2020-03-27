MHP'li Enginyurt: Geçim sıkıntısı yaşayanlara devlet sahip çıkmalı, 1 aylık maaşımı bağışlamaya hazırım

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evine kapanan, geçim sıkıntısı çeken, kirasını ödeme sorunu yaşayanlara devletin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Enginyurt, bu kapsamda 1 aylık maaşını bağışlamaya hazır olduğunu belirtti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu süreçte evine kapanan, geçim sıkıntısı çeken, kirasını ödeme sorunu yaşayanlara devletin sahip çıkması gerektiğini belirten Enginyurt, devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu çağrıyı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, birlik, dayanışma ve yardımlaşma kampanyası başlatın. Olan olmayana vermeli. 1 aylık maaşımı (20 bin TL) bağışlamaya hazırım."

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Evine kapanan,geçim sıkıntısı çeken,kirasını ödeme sorunu yaşayanlara DEVLET SAHİP ÇIKMALI. Sayın Cumhurbaşkanım @RTErdogan, BİRLİK,DAYANIŞMA ve YARDIMLAŞMA KAMPANYASI BAŞLATIN.

Olan olmayana vermeli.1 AYLIK MAAŞIMI(20BİN),bağışlamaya hazırım. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 27, 2020

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