Erdoğan kabine üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle kabine üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalarla ilgili olarak kabine üyeleriyle görüştü.

Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmeye Tarabya'daki Huber Köşkü'nden katıldı.

Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.