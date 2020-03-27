Soylu: Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de hayatın yüzde 80 oranında durduğunu söyledi. Soylu ayrıca, 12 belde ve köyün karantinada olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanısalgınına karşı alınan önlemlerle ilgili olarak NTV'de açıklamalarda bulundu.

Toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildiren Soylu, "Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı, bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var" dedi.

Soylu, meselenin başından itibaren herkesin dünyayı izlediğini belirterek şunları kaydetti: