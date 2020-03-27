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19:13 27 Mart 2020
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    Soylu: Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda

    © AA / Gökhan Balcı
    Koronavirüs salgını
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003271041701518-soylu-turkiyede-su-anda-bizim-tespitlerimize-gore-hayat-yuzde-80-durmus-durumda/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de hayatın yüzde 80 oranında durduğunu söyledi. Soylu ayrıca, 12 belde ve köyün karantinada olduğunu duyurdu.

    Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi (fotoğrafta) ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.
    © AA / Muhittin Sandıkçı
    Rize'de bir belde ve 4 köyde koronavirüs karantinası
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili olarak NTV'de açıklamalarda bulundu.

    Toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildiren Soylu, "Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı, bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var" dedi.

    Soylu, meselenin başından itibaren herkesin dünyayı izlediğini belirterek şunları kaydetti:

    • Bizi en çok etkileyen alana, İran'a ulaştı. İran'la ilgili hemen tedbir aldık tüm sınır kapılarımızda. Sağlık Bakanlığı hemen orada sahra hastaneleri kurdu. Ardından o alanı kesmeye çalıştık. Ardından Avrupa ve Amerika'ya geçti. Avrupa'ya geçer geçmez hemen irtibatımızı kesmek oldu.
    • 30 Ocak'ta tüm sınır kurumlarını uyaran tebliğimiz yayınlandı. Sınır kapılarından başlayan, umuma açık yerler olmak üzere tüm tedbirleri almaya çalıştık. İtalya nerede yanlış yaptı, Amerika nasıl yapıyor, Avrupa neyi yaptı neyi yapmadı bunlara bakıyoruz. Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramamasıdır. Maskeden tutun solunum cihazına hijyen malzemelerine kadar.
    • Sağlık malzemesi üreten şirketlere ciddi çağrılarda bulunduk. Bugün 110 şirketle sağlık bakanlığımız anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi.
    • Her türlü tedbir alınabilir. Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir. Ama bunları gerçekleştirdikten sonra ortadaki durum nedir? Şu anda bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. günde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşıma ile yolculuk yaparken şu anda yüzde 10'a düşmüş durumda neredeyse. Şehir içi trafik yoğunluğuna bakıyoruz.
    • Ayrıca şehirlerarası trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Şehirler arası otobüs yolcularında düşüş yüzde 90. Aynı zamanda şehirlerin ana caddelerindeki yoğunluğu izliyoruz. Camilerden, bütün telefon operatörleri kendi telefon açış kodlarını ona döndürdüler, polis arabalarından yayın yaparak vatandaşımızı eve davet ediyoruz.
    Etiketler:
    Sokağa çıkma yasağı, Karantina, Koronavirüs, Süleyman Soylu
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