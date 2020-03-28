Otogarlardan otobüs çıkışlarına izin verilmiyor: Yolcuların bileti iptal edildi

Hareket saati 23.00 olan otobüslerin çıkışının ardından terminale gelen trafik ekipleri, firmaları uyararak çıkışların iptal edildiğini duyurdu. Otobüslerin perona alınmadığı otogarda, trafik polisleri de çıkışta önlem aldı.

Hareket saatini bekleyen yolcular ise biletlerini iptal etmeleri için firmalara yönlendirildi.

Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.

İstanbul'da ise otogarlar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirmesinin ardından yeni ek genelge ile birlikte valilik iznine bağlanmasına karar verildi. Karar sonrası Megakent İstanbul’da yer alan otogarlar 81 il valiliğine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından bomboş kaldı.

Sefere çıkacak olan otobüslerde ise önceden yayınlanan genelge ile getirilen yasaklar uygulanıyor, otobüslerin alabileceği mevcut yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alınıyor ve ikili koltuklarda bir koltuk boş bırakılıyor.

Otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmiyor: Yolcuların bileti iptal edildi https://t.co/DgaKAs34fG pic.twitter.com/PVAuIpJNHM — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 27, 2020

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