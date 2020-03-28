Trump, Netanyahu'ya 'koronavirüs salgınını önlemek için attığı güçlü adımlardan dolayı teşekkür etti'

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, iki liderin Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, Başbakan Netanyahu'ya bu salgını önlemek için attığı güçlü adımlardan dolayı teşekkür etti." ifadesine yer verildi.
Trump ve Netanyahu'nun Kovid-19 ile mücadele ve virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi noktasında yakın iş birliği konusunda mutabık kaldığının belirtildiği açıklamada, iki liderin önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı aktarıldı.
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