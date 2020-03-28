Kayıt
04:23 28 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Donald Trump

    Trump: Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz ya da edineceğiz

    © AFP 2020 / TASOS KATOPODIS
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1573)
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104165/92/1041659246_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_2b410c9f2c7bd7b4ee5f5dd8bb202fd0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003281041703106-trump-onumuzdeki-100-gunde-100-bin-ek-ventilatoru-uretecegiz-ya-da-edinecegiz/

    ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gelecek 100 gün içinde 100 bin ventilatör üreteceklerini ya da bunları edineceklerini bildirdi.

    Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Kovid-19 ile mücadelede ventilatör ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli adımlar attıklarını belirten Trump, "Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz ya da edineceğiz. Bu, ABD'nin bir yıl içindeki ventilatör üretiminin 3 katı bir rakam olacak." değerlendirmesinde bulundu. 

    New York Valisi ile arasında yaşanan ventilatör krizine de değinen Trump, "New York'a binlerce ventilatör gönderdik. Ama New York bunların kendilerine ulaştığını bilmiyormuş." açıklamasında bulundu. 

    Trump, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı "Savunma Üretim Yasası"nın kullanılması konusunda da Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'yu atadığını duyurdu. 

    Trump'tan valilere tepki: İstediğim şey çok basit, bize karşı müteşekkir olmaları

    Eyalet valilerinden bazılarının kendilerine haksızlık ettiğini savunan Trump, "Valilerden istediğim şey çok basit. Birazcık bize karşı müteşekkir olmaları. Başkan Yardımcısı Mike Pence sık sık eyalet valileriyle telefonda konuşuyor. Ona artık Washington ve Michigan valilerini aramamasını söyledim. Onlar bize olması gerektiği gibi davranmıyor." dedi. 

    Trump, Kovid-19 konusunda pazartesi ya da salı günü bilim insanları ile bir araya geleceklerini ve yeni atılacak adımları görüşeceklerini belirterek, "New York'ta hayat kısa sürede normale dönecek gibi durmuyor. Ama ülkenin bazı kesimleri de virüsten çok etkilenmedi." ifadesini kullandı. 

    'Benim önceliklerim belli'

     Virüsü bir an önce yenmek istediklerini kaydeden Trump, "Benim önceliklerim belli. Önce insanların hayatı ve güvenliği, sonra ekonomi." dedi. 

    Trump, ayrıca sağlık elemanı ihtiyacını karşılamak için de Savunma ve İç Güvenlik bakanlıklarına rezerv askerleri göreve çağırma yetkisi verdiğini kaydetti. 

    Söz konusu kararname ile, sivil hayatta sağlık alanında çalışan emekli ya da rezerv askerler en fazla 24 ay olmak suretiyle göreve çağrılabilecek. 

    Dünyada en çok Kovid-19 vakası ABD'de

    Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 100 binin üzerine çıkmış, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 1500'ü geçmişti.

    ABD, Kovid-19 vaka sayısı bakımından dünya genelinde birinci sırada yer alıyor.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1573)

    İlgili konular:

    Venezüella'da koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm meydana geldi
    Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 92'ye çıktı
    Rusya'da iki özel laboratuvara koronavirüs test sistemleri verildi
    Etiketler:
    Koronavirüs, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir restoranın menüsünde tatlı macundan yapılan 'yüz maskesi' ile süslü kapkekler yer alıyor.
    Аşçılardan koronavirüsle mücadeleye destek: Maskeli kek ve Kovid-19 şeklinde paskalya yumurtaları
    Karikatür
    Schengen anlaşmalarının hüzün dolu yıldönümü
    İnfografik
    Yeni koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının semptomları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet