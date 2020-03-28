İl pandemi kurulları toplandı

İçişleri Bakanlığı tüm valiliklerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için eş zamanlı olarak il idare kurullarının toplandığını bildirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirleri tartışmak amacıyla il idare kurulları bugün bir araya geldi.

İl idare kurullarının ardından pandemi kurullarının toplanacağı bildirildi.

Neler konuşulacak?

İl idare kurullarında, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, insanların sınırlandırmalara uymalarını sağlamak için yapılması gerekenler masaya yatırılacak.

İl pandemi kurullarının toplantılarında, 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ve iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanacak.

Valiler tarafından illerin özel durumları göz önünde bulundurularak il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler, gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacak.

Toplantılar ilerleyen günlerde tekrarlanacak.