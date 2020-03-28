Veloxity'nin verilerine göre koronavirüs Türkiye'de nasıl yayıldı?

Mobil müşteri deneyimi sunan Veloxity, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığı İtalya, Almanya, İran, İspanya ve Suudi Arabistan'dan gelen yolcuların Türkiye'de hangi illeri ziyaret ettiğini yayınladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olarak yeni bir veri yayınlandı.

'İran'dan gelen yolcuları en fazla misafir eden il Van'

Mobil müşteri deneyimi hizmeti sunansalgının en çok görüldüğüve'dan gelen yolcuların'de hangi illeri ziyaret ettiğini gözler önüne serdi. Verilere göre, her 5 ülkeden en fazla yolcunun durağıolmuş.

Karar'ın aktardığına göre Almanya'dan gelen kişilerin Türkiye'nin neredeyse her iline uğradığı görülürken, İran'dan gelen yolcuların en fazla uğradığı iller Doğu illeri oldu. Bu iller arasında ise en fazla İran'dan gelen yolcuyu misafir eden ise Van oldu.