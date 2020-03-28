Koronavirüse yakalanan eski CHP İstanbul Milletvekili Öğüt: Ne olur evde kalın

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan CHP 24. dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Twitter aracılığıyla sağlık durumuna dair bilgi verdi ve uyarılarda bulundu.
Öğüt, "Bir hekim olarak bu hastalığa yakalandıysam sizlerin biraz daha dikkatli olması gerekir" ifadesini kullandı.
Sevgili dostlarım,arkadaşlarım,akrabalarım ,hemşerilerim hastalarım pazar günü itibariyle yaşadığım CORONA VİRÜSÜ maceramı anlattığım videoyu izlemenizi rica ederim.#covit19 #Corona #evdekal #Herseyinbasisaglik #SağlıkİcinEvdeKal pic.twitter.com/JVBXg4Sjuf— Kadir Gökmen ÖĞÜT (@KadirGokmenOgut) March 26, 2020
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