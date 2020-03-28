Demet Sağıroğlu: Çevremizde birçok kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, belirtiler bende de var

Yaşamını New York'ta sürdüren şarkıcı Demet Sağıroğlu, çevresindeki birçok kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Yüksek ateş hariç tüm belirtilerin kendisinde de bulunduğunu ifade eden Sağıroğlu, "Test yaptırmadım. Ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra iyileşme dönemine geçtim" dedi.

New York'ta yaşayan 53 yaşındaki şarkıcı Demet Sağıroğlu, kendisi hakkında çıkan bazı haberler nedeniyle kişisel Instagram hesabında açıklama yaptı.

"Maalesef tam bu zaman da telefon bazı applicationları, her şeyi siler oldudahil. Evet, New York'ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Ama endişelenmeyin lütfen. Çevremizde bir çok kişinin testi maalesefçıktı ve bütün belirtileri;hariç ben de geçirdim, geçiriyorum" diyen Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Az ateşim var, hep var. Bu virüs ilginç bir canlı, herkeste farklı semptomlar olduğunu da duyuyorum. Test yaptırmadım. Ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim. Kimseyi endişelendirmemek için yakınlarım haricinde bildirmedim. Herkese ilgi ve sevgisinden dolayı minnettarım, teşekkür ederim.

"Sizler, ailem ve dostlarım; bana 'sevgi'nin kıymetini bir kere daha gösterdiler ve gösteriyorsunuz, teşekkür ederim. Her türlü hastalık geçiren ve geçirecek herkese çok geçmiş olsun. Siz o virüslerden güçlüsünüz, unutmayın! Sizlere geçen sene yaptığım 'Geçiş' tablomla seslenmek istedim bu sefer. Sezgi, kaçmak, boyut değiştirmek, kendiyle yüzleşmek ya da nasıl adlandırırsanız.

"Geçişler'de parçanı bıraksan da, Evren; Pollyanna'nın penceresinden bakanlar için ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Kendinize ve kıymet verdiklerinize iyi davranın. Çok sevgiler güzel ailem, güzel kardeşlerim, tanıdıklarım, tanımadıklarım."