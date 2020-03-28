Cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri 2 hafta uzatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı iki hafta daha ertelendi.

Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri 2 hafta daha uzatmaya karar verdi.

Bu kapsamda cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı iki hafta daha ertelendi.