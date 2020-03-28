Aydemir Akbaş: Koronavirüsü hafife almışım, pişmanım

Sanatçı Aydemir Akbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını hafife aldığını ve bundan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre sanatçı Aydemir Akbaş, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak konuştu.

Bugün evinin balkonunda görüntülenen ve salgın için şubat ayında "Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun" diyen Akbaş, şunları kaydetti:

"Ne işlemez kardeşim, eve kapandık. Bu çok büyük bir bela. Allah herkesi korusun. Ben KOAH hastasıyım, iki kez de zatürre geçirdim. Kendimi 44 yaşında zannediyorum, ama nafile. Bu hastalık kimseyi dinlemez. Lütfen herkes evde kalsın."