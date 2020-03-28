THY: Gece yarısından itibaren sadece 14 büyükşehre sefer yapacağız

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu gece yarısından itibaren sadece 14 büyükşehre sefer yapacaklarını söyledi. Ekşi, bu şehirleri İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir olarak sıraladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

Ekşi, yurt içinde sadece 14 büyükşehre sefer düzenleyeceklerini duyurdu.

Tarifelerle ilgili açıklamayı daha sonra yapacaklarını belirten Ekşi, sefer yapılacak illeri şöyle sıraladı:

İstanbul

Ankara

Samsun

Trabzon

Erzurum

Van

Diyarbakır

Malatya

Gaziantep

Kayseri

Konya

Adana

Antalya

İzmir

İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.



✈️İstanbul

✈️Ankara

✈️Samsun

✈️ Trabzon

✈️Erzurum

✈️ Van

✈️ Diyarbakır

✈️ Malatya

✈️ Gaziantep

✈️ Kayseri

✈️ Konya

✈️ Adana

✈️ Antalya

✈️ İzmir



Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 28, 2020

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