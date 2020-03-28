THY: Gece yarısından itibaren sadece 14 büyükşehre sefer yapacağız

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak açıklama yaptı.
Ekşi, yurt içinde sadece 14 büyükşehre sefer düzenleyeceklerini duyurdu.
Tarifelerle ilgili açıklamayı daha sonra yapacaklarını belirten Ekşi, sefer yapılacak illeri şöyle sıraladı:
- İstanbul
- Ankara
- Samsun
- Trabzon
- Erzurum
- Van
- Diyarbakır
- Malatya
- Gaziantep
- Kayseri
- Konya
- Adana
- Antalya
- İzmir
İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 28, 2020
✈️İstanbul
✈️Ankara
✈️Samsun
✈️ Trabzon
✈️Erzurum
✈️ Van
✈️ Diyarbakır
✈️ Malatya
✈️ Gaziantep
✈️ Kayseri
✈️ Konya
✈️ Adana
✈️ Antalya
✈️ İzmir
Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız.
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