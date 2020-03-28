Karantinadan sonra gözaltına alınacaklar

Yurt dışından geldikten sonra karantinaya alındıkları kız öğrenci yurdundaki eşyalarını karıştıran ve bu anları sosyal medyada yayınlayan 2 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bu kişilerin karantinadan sonra gözaltına alınacağı bildirildi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi, geçen hafta Bolu’da 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu’na yerleştirildi. Ancak yurtta kalanlardan Furkan A. isimli bir genç, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir canlı yayın yaptı.

Genç, canlı yayın sırasında, okulların tatil edilmesiyle evlerine giden öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Genç kadınların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A. tepkiler üzerine yayını kapattı.

Tepkilerin ardından yurtta kalan başka bir grup da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, kendilerini savundu. Ancak bu sırada yurtta kalan Mehmet Nuri B. isimli bir genç küfürlü ifadelerde bulundu.

Hem eşyaların karıştırılması hem de küfürlü sözler, tepki çekerken Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Yurt dışından getirilip Bolu’da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir” denildi.