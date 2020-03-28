Zülfü Livaneli: İyileşme sürecimizle ilgili bir bilgi paylaşmayacağım ama tedavi edilebiliyor

Sanatçı Zülfü Livaneli, ABD'de bulunan Columbia Üniversitesi'nde yapılan söyleşide yeni tip koronavirüs (Covid-19) kapmış olabileceklerini belirterek, tedavi gördüklerini ve iyileştiklerini söyledi. Livaneli iyileşme süreciyle ilgili bilgi paylaşmayacağını dile getirdi.

Kısa süre önce Türkiye’ye gelen ve Bodrum’daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Zülfü Livaneli, ABD’deki imza gününde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"Sağlık durumumla ilgili bir açıklama yapma niyetim yoktu ama madem ki sorular yönelttiniz, cevaplayayım" diyen Livaneli, şöyle devam etti:

"25 Şubat'ta eşim ve kızımla üç ayrı etkinlik için New York'a gittik. Bunlardan ikisi, Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiydi.

'Test sonuçlarımız negatif ama evden çıkmıyoruz'

Kitap toplantısında yaklaşık yüz ABD'li ve Türk vardı. Columbia'da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde koronavirüs kapmış olmalıyız. Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz. Kim hangi toplantıda, kime geçirdi bunu söylemek imkansız.

İlaç şirketleri ve onların etkilediği lobiler, doktorlar arasında büyük bir kavga var. Bu yüzden iyileşme sürecimizle ilgili bir bilgi paylaşamayacağım. Ama tedavi edilebiliyor. Kimse umutsuzluğa düşmesin, mümkünse evde otursun ve bu belayı dayanışmayla atlatmaya çalışalım. Moralimizi de çok bozmayalım çünkü iyileşmek için moral önemli."