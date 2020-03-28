Eski kalecilerden Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'in şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüştü'yü Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor. Allah benim eşimle beraber tüm hastalara acil şifa ve kolaylık versin. Tek ricam, şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif, sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde, kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da yanında olamamak ama Allah büyük. Önce ona sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu da geçecek. Tüm sevenlere, dostlara, sizlere yürekten sevgiler, dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Bu çok önemli."

Işıl Reçber 14 gün kuralına uymadığı için tepki çekmişti. 4 Mart'ta ABD'ye giden Reçber, bundan birkaç gün sonra İstanbul'a döndü. Takvim'in haberine göre; Işıl Reçber, Sağlık Bakanlığı'nın "Yurt dışından gelenler 14 gün evden çıkmasın" uyarısına uymayarak 16 Mart'ta Etiler'deki güzellik merkezine gitti. Reçber'e takipçilerinden tepki geldi.

Kendi özel işine gitmediğini söyleyen Reçber, “Burası benim sağlık kuruluşum ve kliniğim. Biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar ve terapiler yapıyoruz. İşimden, evime gidiyorum. Kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz. Bir sürü hastalarımız var, tedavi bekleyen. Kendi özel işime çıkmıyorum” demişti.