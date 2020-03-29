ABD'den gelen, içinde Türk ve yabancı uyruklu 241 kişinin olduğu uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Kafile, buradan dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.

ABD'den Türkiye'ye gelen 241 kişi Kastamonu'daki yurtta karantinaya alındı https://t.co/enzrMp9yrK pic.twitter.com/7a6UgAS0zW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2020

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