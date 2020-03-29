Suriye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün yaşandığı duyuruldu.

Suriye Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Acil servise kaldırılan bir kadın hayatını kaybetti. Yapılan tetkikler sonucu kadında Kovid-19 tespit edildi ve virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının 9'a yükseldiği de kaydedildi.

Ülkede, 25 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.