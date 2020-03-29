New York'ta son 24 saatte 7 bin 195 yeni koronavirüs vakası tespit edildi: Toplam vaka 59 bin 513 oldu

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ABD'nin New York eyaletinde son 24 saatte 7 bin 195 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka 59 bin 513 oldu.