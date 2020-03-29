Peskov: Rusya Devlet Başkanı ve idaresi eskisi gibi çalışmaya devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da yarından itibaren getirilen ek kısıtlamalarla ilgili yorumunda Rusya lideri Vladimir Putin ve Kremlin idaresinin eskisi gibi çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Sputnik’e konuşan Peskov, Moskova’da yarından itibaren getirilen ek kısıtlamalar ortamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin idaresinin eskisi gibi çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

‘Putin ve idaresinin Moskovalılar için getirilen yeni kısıtlamalar düzeninde uzaktan çalışma planlayıp planlamadıkları’ sorusu karşısında Peskov, “Hayır, biz programa uygun olarak çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.