Sağlık Bakanı Koca: Açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığınca yapılan bilgilendirmelere ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Twitter hesabından konuyu değerlendiren Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur."
Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020
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