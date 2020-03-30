Büyükçekmece'de maskeli parti: 11 kişi gözaltına alındı, bina mühürlendi

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece'de bir adreste düzenlenen eğlence hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Büyükçekmece’de koronavirüs tedbirlerine uymayarak parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı https://t.co/MqxMemK8ta pic.twitter.com/cS0AJgCs6R — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 30, 2020

​İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

Partiden paylaşılan görüntülerde partiye katılanların doktor önlüğü ve cerrahi maske taktıkları görüldü.